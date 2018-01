Workshop gratuito em Nova York vai reunir cem jovens de todo o mundo

Um workshop de uma semana em Tarrytown, em Nova York, nos EUA, vai reunir cem jovens de todo o mundo, de 24 a 31 de agosto, para discutir os desafios globais no contexto da diversidade cultural. As despesas de passagem, hospedagem e alimentação serão pagas pela EF Education First, em parceria com a Aliança das Civilizações das Nações Unidas (Unaoc) e o Unaoc- EF Summer School.

As inscrições vão até o dia 15 de junho e podem ser feitas por aqui. Para participar, é preciso ter entre 18 e 35 anos de idade até 24 de agosto de 2013, data de início do workshop. É necessário ter nível pós intermediário de inglês e estar ligado a uma organização, como, por exemplo, conselho da juventude, ONG de juventude, organização sem fins lucrativos, organização dirigida por jovens, organização comunitária, organização de base religiosa, rede ou plataforma de jovens, faculdade, universidade, empreendedor social, blogger. A seleção será feita pela UNAOC. Todo o processo é gratuito para os inscritos e selecionados. O anúncio dos participantes selecionados será feito no dia 1º de julho.

Os selecionados participarão de seminários e discussões para tratar de temas como negociação para o desenvolvimento da paz e da cooperação, uso de mídias sociais para a mudança social positiva, promoção da cidadania global responsável, legislações mundiais, treinamento sobre mídias e informações e fundamentos de empreendedorismo social.