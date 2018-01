Wise lança programa que apoia projetos educacionais de tecnologia

O World Innovation Summit for Education (Wise) lançou programa de aconselhamento personalizado para apoiar projetos que abordam desafios educacionais que desenvolvem ou utilizam tecnologia. A organização busca projetos que utilizam tecnologia – desde a concepção de aplicativos e jogos digitais até a criação de plataformas on-line ou de novos programas de cursos e pedagogias que integram a tecnologia.

Ao todo, sete projetos serão selecionados para participar do programa de aconselhamento, cuja duração é de um ano. Nesse período, os escolhidos vão receber aconselhamento de especialistas para o desenvolvimento de estratégias de crescimento eficazes e sustentáveis nas áreas de gestão financeira, marketing, implantação operacional, recursos humanos e jurídicos.

Os projetos selecionados também passam a integrar a rede internacional do Wise, por meio da qual poderão compartilhar conhecimento e receber o apoio de doadores e investidores. O programa será oficialmente lançado no Wise Summit de 2014, que vai ocorrer entre 4 e 6 de novembro em Doha, no Catar. Na ocasião, os projetos escolhidos serão convidados para participar de workshops específicos.

O prazo para inscrição no Wise Accelerator de 2014-2015 é 8 de setembro de 2014. Criado pela Qatar Foundation, o WISE é uma plataforma internacional e multisetorial voltada ao pensamento criativo, ao debate e a ações estratégicas visando o futuro da educação.

Serviço: http://www.wise-qatar.org/wise-accelerator-apply-now