Whirlpool abre inscrições para Programa de Estágio 2012

A Whirlpool Latin America, que atua no Brasil com as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, abriu até 31 de outubro as inscrições para o Programa de Estágio 2012.

O programa busca jovens talentos para integrar as equipes das unidades de São Paulo, Rio Claro (SP) Joinville (SC) e Manaus (AM). São mais de 90 vagas, nas áreas administrativas, manufaturas e de desenvolvimento de produtos.

Com duração de um ou dois anos, o programa desenvolve competências técnicas e comportamentais por meio de treinamentos voltados ao modelo de liderança global e valores. A admissão dos estagiários está prevista para janeiro de 2012, e os selecionados terão benefícios como vale-refeição ou restaurante, plano de saúde, seguro de vida e vale-transporte.

Os interessados podem se inscrever até 31 de outubro pelo http://www.focotalentos.com.br/whirlpool2012