Unesp convoca candidatos que estavam na lista de espera

Por Elida Oliveira

A Unesp divulgou hoje os nomes dos candidatos que estavam na lista de espera e agora foram convocados para a matrícula na graduação. As provas aconteceram nos dias 5, 6 e 7 de julho.

Os convocados deverão comparecer nesta sexta-feira, 31 de julho, das 9 às 18 horas, nas faculdades ou campus nos quais se inscreveram para a graduação.

Eles deverão levar duas cópias autenticadas ou duas cópias simples e os originais dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, histórico escolar completo, certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade, CPF ou protocolo de solicitação, título de eleitor e aos homens com mais de 18 anos, certificado que comprove estar em dia com o serviço militar. Todos devem levar também duas fotos 3X4 recentes.

Veja a lista com os nomes