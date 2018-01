Vunesp 2010 divulga datas das provas

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou o edital de abertura de inscrições com as normas para o vestibular de 2010, formalizando as alterações já anunciadas para o próximo concurso, e as datas das provas. O vestibular 2010 terá duas fases, ao invés de uma, como havia sendo feito até o concurso de inverno de 2009. Serão priorizadas questões interdisciplinares, divididas em áreas de conhecimento. As inscrições serão feitas somente pela internet a partir de 8 de setembro, e a taxa de 110 reais poderá ser paga em qualquer agência bancária por meio de boleto. As provas acontecem em 8 de novembro (primeira fase) e 20 e 21 de dezembro (segunda fase).

Serão 6.394 vagas nos cursos de graduação para as 41 carreiras de Ciências Bilógicas, 46 de Exatas, e 66 de Humanas. A primeira fase terá uma prova de Conhecimentos Gerais, com 90 questões objetivas distribuídas entre as áreas de conhecimento que seguem a mesma matriz do Enem: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (elementos de língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte); Ciências Humanas e suas Tecnologias (elementos de história, geografia e filosofia) e Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (elementos de biologia, física, química e matemática).

A segunda fase será realizada em dois dias, em 20 e 21 de dezembro, com provas de Conhecimentos Específicos. No primeiro dia, haverá 24 questões discursivas com conteúdos de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. No segundo, haverá os testes de Linguagens e Códigos, e a redação. Os cursos de Teatro, Artes Visuais, Educação Musical e Música (Bacharelado) do Instituto de Artes de São Paulo e os cursos de Educação Artística, de Design e de Arquitetura e Urbanismo da FAAC de Bauru terão uma prova de habilidades específicas que deverão ser realizadas entre 3 e 11 de dezembro. A nota do Enem entra como parte do desempenho dos estudantes que optarem por usá-la.

Datas vestibular Unesp:

Inscrições: 8 de setembro a 2 de outubro, somente pelo site www.vunesp.com.br

Taxa: R$ 110

Primeira fase: 8 de novembro

Resultado dos aprovados para a segunda fase: 30 de novembro

Provas de habilidades específicas para Artes e Educação Física: de 3 a 11 de dezembro

Segunda fase: 20 e 21 de dezembro

Convocação dos aprovados: 29 de janeiro de 2010.

Matrículas: 8 e 9 de fevereiro.