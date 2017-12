Vou dar uma estudadinha, mas não vou me matar!

“Semana do Natal é sempre gostosa. Aproveitei segunda e terça para fazer as compras dos presentes com a minha mãe. Aquela correria… Mas dá pra distrair. Não estudei, não tive tempo para os livros. Aliás, até estudei, mas japonês. É que a professora passou algumas lições para a gente fazer nas férias. Vou ter que mandar as lições pra ela pelo correio. Embora não esteja nervosa para a 2ª fase da Fuvest, não vou viajar no fim de ano. Meu pai vai trabalhar. Provavelmente vou dar uma estudadinha semana que vem, mas não vou me matar. Tenho que retomar física e matemática constantemente. Português e geografia não me preocupam tanto. Já contei aqui e está decidido: mesmo passando na USP, vou fazer a Faap.”

