Volkswagen recebe inscrições para programa de trainee

A Volkswagen do Brasil está recebendo inscrições para seu programa de trainee. Os candidatos devem se inscrever pela internet, no site www.focotalentos.com.br/volkswagentrainee2012, até o dia 14 de agosto. Serão oferecidas 23 vagas, sendo 17 para áreas técnicas (Desenvolvimento do Produto, Operações: Manufatura, Planejamento do Produto e Qualidade Assegurada) e 6 para áreas de suporte (Compras, Finanças, Recursos Humanos e Vendas & Marketing). Em sua terceira edição, o programa oferece o maior número de vagas de sua história.

O programa de trainee 2012 terá duração de 18 meses, com início em janeiro do próximo ano. O trainee atuará em uma área específica, informada durante o processo seletivo, sendo que a escolha é feita a partir da demanda interna, formação acadêmica e a área de atuação pretendida, especificada na ficha de inscrição. Após o programa, o trainee, que é um colaborador contratado desde o primeiro dia de atuação, assumirá posição de analista ou engenheiro, de acordo com sua área.

O programa não tem objetivo de preparar profissionais para assumirem cargos de gestão. A meta é desenvolver jovens que terão essa oportunidade dependendo do seu desempenho e oportunidades. Inicialmente, os trainees atuarão na fábrica Volkswagen Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), mas há possibilidade de serem remanejados para as outras unidades da empresa, em São Carlos (SP), Taubaté (SP) ou São José dos Pinhais (PR), dependendo da demanda interna.

Critérios de seleção e etapas

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para concorrer, o candidato deve ter, no máximo, dois anos de formado, inglês fluente, alemão desejável e disponibilidade para viagens. Experiência profissional e pós-graduação são diferenciais.

A primeira etapa do processo seletivo é de testes online de inglês, raciocínio lógico e atualidades, nos meses de agosto e setembro. As dinâmicas em grupo, redação e avaliações orais de inglês e alemão (o teste oral de alemão será realizado apenas com os candidatos que declararem conhecimento do idioma) também serão em setembro.

Em outubro e novembro, serão realizados o painel de negócios, testes de informática e entrevistas finais. Em novembro, também será feito o exame médico. Todas as etapas presenciais do processo seletivo serão realizadas no Estado de São Paulo. Em dezembro, os 23 candidatos aprovados farão uma visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo e test-drive com veículos da marca. A contratação será em janeiro de 2012.