Volkswagen recebe inscrições para programa de trainee até dia 14

A Volkswagen do Brasil recebe inscrições até o dia 14 de agosto para a 3ª edição de seu programa de trainee. A empresa oferece 23 vagas, das quais 17 são destinadas às áreas técnicas (Desenvolvimento do Produto, Operações: Manufatura, Planejamento do Produto e Qualidade Assegurada) e 6 para as áreas de suporte (Compras, Finanças, Recursos Humanos e Vendas & Marketing).

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site www.focotalentos.com.br/volkswagentrainee2012.

Pela primeira vez, os trainees das áreas técnicas terão a possibilidade de atuar por até três meses em unidades do Grupo Volkswagen no exterior, desempenhando atividades em diversas áreas da empresa.

O programa terá duração de 18 meses, com início em janeiro do próximo ano. Inicialmente, os trainees atuarão na fábrica Volkswagen Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), mas há possibilidade de serem remanejados para outras unidades da empresa, em São Carlos (SP), Taubaté (SP) ou São José dos Pinhais (PR).

Critérios de seleção

Para concorrer, o candidato precisa ter, no máximo, dois anos de formado, inglês fluente e disponibilidade para viagens. Conhecimento de alemão é desejável, e experiência profissional e pós-graduação são diferenciais.

A primeira etapa do processo seletivo será realizada em agosto e setembro e inclui testes online de inglês, raciocínio lógico e atualidades. O programa possui, ainda em setembro, dinâmicas em grupo, testes de redação e avaliações orais de inglês e alemão, se necessário.

A etapa seguinte, em outubro e novembro, contará com painel de negócios, testes de informática e entrevistas finais. Em dezembro, os 23 candidatos aprovados farão uma visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo e test-drive com veículos da marca.