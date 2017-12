Volkswagen abre inscrições para programa de estágio

A Volkswagen do Brasil abriu inscrições para o programa de estágio 2011. Interessados podem se inscrever, até 15 de setembro, por meio do site da empresa. São 74 vagas ao todo.

Para participar do processo seletivo, é necessário estar matriculado em um curso universitário ou técnico, cuja conclusão esteja prevista para dezembro de 2011, julho ou dezembro de 2012. São requeridos também conhecimentos de informática e de língua inglesa.

As vagas de estágios são para as fábricas da Anchieta (São Bernardo do Campo– SP), de Taubaté (SP) e de São Carlos (SP). Os escolhidos terão direito à bolsa-auxílio e benefícios como transporte fretado gratuito, refeição subsidiada e atendimento médico ambulatorial interno.