Volkswagen abre 120 vagas de estágio

O CIEE tem 120 vagas de estágio para a Volkswagen do Brasil. Podem se candidatar estudantes do primeiro ao último semestre dos cursos de Engenharia (Mecânica, Mecatrônica, Automobilística, Elétrica e Eletrônica), Design/Desenho Industrial, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Jornalismo e Administração de Empresas.

Os selecionados serão treinados na fábrica em São Bernardo do Campo, como consultores da montadora no 26.º Salão Internacional do Automóvel.

A empresa oferece bolsa-auxílio, jornada de 4 horas e benefícios. Inscrições até 2 de julho, pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola.