Você tem perfil para trabalhar em uma agência humanitária?

A matéria de capa do Estadão.edu deste mês fala de uma opção de carreira ainda pouco conhecida entre os brasileiros: as agências de ajuda humanitária. São organizações como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, Save the Children, que têm projetos nos países mais pobre dos mundo, nos mais perigosos ou nos que foram palco de catástrofes, como o Haiti.

É uma carreira para quem quer ir além do dinheiro. Para conhecer um pouco melhor esse mundo, entrevistamos brasileiros em missões humanitárias no Congo, no Afeganistão, Haiti, Colômbia, Sudão… Gente que trocou carreiras promissoras em grandes empresas por um “escritório” no centro da África. E não é só médico, não. Tem engenheiro, economista, advogado, administrador, entre outras formações.

E, então, quer saber se você tem perfil para trabalhar com ajuda humanitária? Com esse quiz do Médicos Sem Fronteiras você já pode ter uma ideia se essa é uma carreira na qual você se daria bem.