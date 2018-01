Visita a pontos turísticos, imersão em yoga e ritual com guru

Como minhas aulas terminaram faz uma semana, no segundo dia após estar livre, fiz minha primeira viagem a Rishikesh, Amristar, Haridwar, num período de quatro dias. Rishikesh é uma cidade muito importante aos praticantes de Yoga, pois ela é conhecida como a capital mundial desta filosofia. Lá, você pode encontrar os mais renomados Ashrams e os mais famosos gurus, procurados por gente do mundo todo. Haridwar é um dos pontos mais importantes aos peregrinos hindus, inclusive aos shivaistas (seguidores de Shiva), pois a cidade é uma das rotas do Rio Ganges. Já Amristar é cidade do Estado Punjab, onde se enconta o Tempo de Ouro, e o mais importante para os seguidores da religião Sikh ou Sikhismo em todo o mundo. O impressionante é que ele é revestido de ouro mesmo.

Nesta viagem, estávamos num grupo de cinco pessoas – eu, um casal de alemões, uma iugoslava e um indiano. Para mim, o mais surpreendente foi em Rishikesh. Ficamos num hotel e, num dos dias, saímos para bisbilhotar e comprar algo. Entrando e saindo de algumas lojas, eis que vejo um quadro do guru e líder espiritual brasileiro Prem Baba. Tomei um susto e, pensei comigo “será que é mesmo o Prem Baba?” pois já havia lido algumas artigos sobre ele no Brasil e sua imagem estava gravada em minha memória. Não hesitei e logo perguntei ao atendente quem era aquele homem e, num tom de orgulho, ele me disse era o seu guru. Em seguinte perguntei se era brasileiro e qual era o nome dele. O atendente me confirmou e, me disse que o seu Ashram era a alguns passos dali.

Contei aos meus amigos estrangeiros e corremos para lá. Já eram umas 20h. Perguntei ao pessoal no Ashram sobre o Prem Baba e ele já estava recolhido. Mas nos convidaram para um Satsang (ritual), no dia posterior. Fomos todos no dia seguinte e assistimos ao ritual em português, traduzido ao inglês, para dezenas de brasileiros e estrangeiros discípulos e seguidores do guru brasileiro, em Rishikesh, Índia. Aquele foi um momento surpreendente e de muito orgulho para mim!!!

