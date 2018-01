VÍDEO: Pergunta sobre cota racial motiva direito de resposta

O único direito de resposta concedido a uma chapa no debate de ontem na SanFran entre candidatos ao DCE da USP nasceu de uma pergunta sobre cotas raciais no vestibular da Fuvest.

A Reação foi a primeira a responder. Éder Souza disse ser contra as cotas raciais na universidade porque o problema da educação não estaria no “topo”, mas na “base”. Segundo ele, a inclusão de negros deveria ser resolvida com a melhoria do ensino público. Éder afirmou que a Reação é a favor de um plebiscito para decidir o assunto.

Danilo Cruz, da Universidade em Movimento, criticou o fato de Éder, sendo negro, ter essa opinião.

Éder pediu à mesa e obteve direito de resposta. Afirmou, então, que não “segue cartilha”, mas tem consciência para definir suas próprias opiniões.