Vídeo mostra PM no Crusp

Um vídeo publicado no YouTube nesta terça-feira mostra policiais entrando no Crusp, a moradia universitária da USP, perto da reitoria. A cinegrafista interpela os policiais e filma um homem sendo abordado. Ela grita “cárcere privado!”. E também “quero saber por que estou sendo fichada”. Ao final do vídeo, de 2 minutos e 19 segundos, ela grita: “Estou sendo agredida!”. O policial interrompe: “ainda não”. Ela diz então: “Eu sou uma mulher e estou sendo violentada!”

Na manhã desta terça, policiais cercaram quase todas as entradas do Crusp, como parte da operação que desocupou o prédio da Reitoria. Uma aluna de Geografia relatou ao Estadão.edu que estava no Crusp nesta manhã e tentou ir à reitoria, mas foi barrada pelos policiais.