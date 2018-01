Vídeo mostra bate-boca na Faculdade de Letras da USP

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

Um vídeo publicado no YouTube mostra parte de uma discussão ocorrida na manhã deste segunda-feira na Faculdade de Letras na USP. Segundo a descrição do vídeo, publicada pela conta ‘bis1789’, “um rapaz fora de si invade sala de aula durante prova, causando danos à porta e então virando a mesa do professor no chão”. Porém, filmado do corredor, o vídeo de 21 segundos mostra apenas parte do bate-boca.

A Faculdade de Letras tem sido palco de vários conflitos entre alunos e manifestantes nas últimas semanas. No dia 8, cadeiraços bloquearam corredores e não houve nenhuma aula. Uma estudante disse que “parece que estão criando uma guera civil“. No dia 10 de novembro, uma manifestação que bloqueava a entrada da Letras foi rompida por estudantes que pediam aula, como mostra um vídeo.

Na quarta-feira passada, dia 23, a soma dos votos de duas assembleias – uma de manhã e outra à noite – decidiu por uma greve estudantil. Vários professores já tomaram medidas nesse sentido. Uns substituíram a prova final por um trabalho, e outros anunciaram que os alunos poderão entregar as tarefas por e-mail.