Vídeo de 2009 de Marilena Chauí volta a circular no Facebook

Um vídeo de 2009 com um discurso de Marilena Chauí crítico à administração da USP voltou a ganhar acessos e comentários no Facebook. Marilena é professora na universidade desde 1967. “Nós temos pensar na maneira pela qual vamos desestruturar essa estrutura vertical, centralizada que a USP se tornou. Nós não temos mais nenhum poder de decisão”, diz ela, no vídeo. Para Marilena, foi “muita coisa” uma única gestão ter chamado a polícia duas vezes (até então) para atuar no câmpus. Ela diz no vídeo ter conversado várias vezes com o ministro da Educação, Fernando Haddad, sobre educação à distância. Já à época, ela condenou a presença da Polícia Militar no câmpus.

Em outubro do ano passado, Marilena e o historiador Alfredo Bosi lideraram uma palestra na FFLCH-USP em favor da candidatura de Dilma Rousseff.