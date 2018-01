No terceiro e último dia de eleições do DCE-USP, na FFLCH, representantes de três chapas faziam panfletagem: Não Vou Me Adaptar, Universidade Em Movimento e 27 de Outubro. Veja o que os eleitores têm a dizer.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.