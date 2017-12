Viçosa realiza vestibular na segunda e terça

Se você vai prestar vestibular na Universidade Federal de Viçosa (UFV), fique atento: a prova ocorre na próxima segunda (28) e terça-feira (29). Neste ano, a UFV registrou o aumento de 12% no número de inscritos, em relação ao ano anterior. São cerca de 22.900 candidatos para concorrer a 3.230 vagas, em 65 cursos oferecidos.

O vestibular da UFV acontece pela manhã. As provas começam às 8h e os candidatos têm, em cada dia, 4h30 para a resolução.

No primeiro dia, serão 80 questões de biologia, física, geografia, história, língua estrangeira (inglês ou francês), língua portuguesa e literatura, matemática e química. Já no dia seguinte, é a vez de língua portuguesa, com oito questões de múltipla escolha, produção textual (redação), e uma prova de conhecimentos específicos, com disciplinas de acordo com o curso: oito questões objetivas e quatro discursivas.

O vestibular tem lista obrigatória de livros: Sagarana (Contos: Sarapalha e O Burrinho Pedrês), de João Guimarães Rosa; Paraísos Artificiais, de Paulo Henriques Brito; Mensagem, de Fernando Pessoa, e Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto.

Com exceção do curso de Medicina, os vestibulandos fazem a prova em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. A universidade divulga os resultados no dia 31 de janeiro.

Para mais informações, acesse aqui.