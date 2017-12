Vice-reitor da USP é professor da FEA

Hélio Nogueira da Cruz é o novo vice-reitor da Universidade de São Paulo (USP).

Cruz era o nome que encabeçava a lista tríplice encaminhada ao governador na terça, dia 9. Ele recebeu 185 votos – mais da maioria absoluta dos votos do Colégio Eleitoral formado por 323 eleitores – no primeiro escrutínio na eleição para a escolha do vice-reitor da universidade, realizada no mesmo dia.

O novo vice-reitor da USP já ocupou esse cargo no período de 2002 a 2006. Professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), ele tem graduação, mestrado e doutorado em Economia pela USP e pós-doutorado na mesma área pela Yale University.

Contratado como professor na USP em 1973, no Departamento de Economia, é titular no departamento desde 1989.