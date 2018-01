Viagem pelo Oriente Médio termina com imersão em Beirute

A última parada da ‘Missão Caminhão de Abraão’, promovida pela FAAP, foi no Líbano. Acredito que não à toa, Beirute ficou por último, seja pela deliciosa cidade ou pelo fato de os programas não serem mais tão puxados, nos dando algumas horas livres para passear pelo centro antigo e fazer algumas compras.

Com a rotina mais calma, pudemos conhecer o Santuário de Nossa Senhora do Líbano que, além de muito bonita, tem uma linda vista para toda a cidade de Harissa. A região chamou a atenção de todo o grupo por ter tanto praias como montanhas, além de vistas de surpreender qualquer um. Também fomos até Byblos, cidade conquistada por fenícios antes de Cristo, onde visitamos algumas ruínas.

Uma semana após as manifestações em Beirute, a cidade acordava e dormia como se nada estivesse acontecido. O clima de paz se restaurou, entretanto, foi possível avistar dezenas de caminhões do exército nas ruas.

O último encontro que tivemos foi com Maxime Chaya, um grande esportista do Líbano, que conseguiu patrocínio da empresa onde trabalha, o Banco Audi, para cumprir o desafio de subir os sete cumes mais altos do mundo, o que proporcionou a ele viajar para todos os continentes. Sua palestra foi uma motivação, que mostrou que todo mundo pode conseguir seus objetivos. Afinal, “há um Everest para todos”. E com esta grande lição fomos embora para o destino final: Brasil!

Samara Figueiredo é aluna de Relações Internacionais da FAAP