Veterana em vestibular, aos 17

* Por Zuleide Barros, especial para o Estadão.edu

SANTOS – Aos 17 anos, Vitória Shigematsu, que mora em Guarujá, é uma veterana em vestibulares. Ela já passou em dois: na Universidade Metropolitana de Santos (Unimes), onde se classificou em 1º lugar para Ciências Biológicas, e em 15º na Univesidade Católica de Santos (UniSantos). Mas seu objetivo é fazer Ciências Biológicas na Universidade de São Paulo e morar na capital, no ano que vem.

Enquanto aguardava o sinal para a entrada no prédio da Unip, Vitória acariciava um cão preto, enorme, que estava vestido com a camiseta de um dos cursinhos.

“Ele é muito fofo e vai me dar sorte”, dizia ao lado do pai, Osvaldo Vasconcelos dos Anjos, que a trouxe de moto do Perequê. “Só vim dar uma força, porque no final do exame, ela volta sozinha, de ônibus, porque ela é muito bem resolvida e independente”, afirmava.

Outro estudante, bastante entusiasmado com a prova, era Paulo Francisco Neto, de 17 anos. Ele estudou em escola particular, a Jean Piaget, considerada de classe média alta.

“Minha primeira opção é Medicina, na Santa Casa de São Paulo. Apesar da concorrência forte, pretendo passar para a segunda fase, mas, se não der, repito a prova no ano que vem, depois de fazer cursinho”, antecipava, enquanto tomava um picolé, oferecido por um dos cursinhos.