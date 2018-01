Vestibular PUC-SP abre os portões

Os locais de prova do Vestibular Unificado da PUC-SP já estão abertos para a entrada dos candidatos. Os portões fecham 15 minutos antes do começo do exame, às 13h45. Não será permitida a entrada após este horário.

Apenas para os cursos da PUC-SP, são quase 12 mil inscritos. O número de vagas oferecidas nos campi da PUC são aproximadamente 5 mil.

A oferta de vagas chega a quase 7 mil, somando as outras instituições que participam do Vestibular Unificado da PUC-SP. São elas as Faculdades Integradas Rio Branco (FRB), a Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein (FEHIAE), a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a Faculdade de Medicina de Marília (Famema) e a Faculdade Santa Marcelina (Fasm).