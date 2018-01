Vestibular em família

Guilherme Soares Dias

Mãe e filho fazem a 2ª fase do vestibular da USP juntos na UMC Villa Lobos, zona oeste de São Paulo. A médica Maria Aparecida Machado, de 56 anos, acompanha o filho Guilherme Machado, de 20 anos. Ela presta Letras e ele, Biologia.

Maria Aparecida não está tão confiante. Não teve muito tempo para estudar. “Talvez dessa vez eu não passe, porque não estudei. Mas gosto de idiomas e resolvi fazer outra universidade”, diz ela. Guilherme está mais confiante, resultado da dedicação aos estudos ao longo do ano. “Acredito que hoje seja o dia mais fácil, cai Biologia e Química, matérias que têm mais a ver com o que eu gosto”, diz. “E foi o que mais estudei durante o ano.”

A bancária Janete Doce, de 50 anos, resolver fazer o vestibular depois que a filha, também vestibulanda, a provocou. Janete já é formada em Ciências Sociais pela USP e faz a Fuvest pela quarta vez. “Estou fazendo por brincadeira”, diz. Janete chegou à 2ª fase, em busca de uma vaga em História. Já a filha a filha desafiante, que prestava para Relações Internacionais, não conseguiu passar pela 1ª fase.

“Acho que hoje o vestibular está mais fácil que antigamente, pedindo que decore menos e entenda mais o conteúdo. Dei uma lida em alguns assuntos e estou tranquila. Por isso acho que será fácil”, diz ela, que faz a prova na UMC Villa Lobos, zona oeste de São Paulo.

Os portões fecham às 13 horas, horário que está marcado para início da prova. Os candidatos terão quatro horas para resolver a prova. Todas as questões nesta 2ª fase são discursivas.

A ‘TV Estadão’ vai transmitir a correção das provas a partir das 19h30. Professores do Cursinho da Poli comentam ao vivo a prova (www.estadao.com.br/aovivo). Candidatos podem enviar perguntas pelo Twitter com a hashtag #participaestadao ou postar comentários na página do Estadão.edu no Facebook (www.facebook.com/estadao.edu).

Este é o terceiro dia de prova da 2ª fase. Ontem, os vestibulandos encararam 16 questões das disciplinas do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês). A prova de Português e a Redação foram realizadas no domingo, dia 5. Professores ouvidos pelo Estado comentaram que a prova foi boa e o tema da redação surpreendeu. Os estudantes tiveram que escrever um texto sobre a questão do Idoso na sociedade. Já o exame de ontem foi considerado muito bem elaborado, mas de dificuldade elevada pelos especialistas.