Vestibular do 2º semestre de 2012 da Faculdade AIEC está com inscrições abertas até esta sexta-feira, 13

Estão abertas as inscrições para o vestibular do 2º semestre de 2012 da Faculdade AIEC, mantida pela Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC). A faculdade oferece curso de graduação em Administração, na modalidade de Educação a Distância Semipresencial, via Internet.

As inscrições para a última oportunidade de ingressar no meio do ano na AIEC prosseguem até o dia 13 de julho e devem ser feitas exclusivamente pelo site da instituição. Não há taxa de inscrição.

Além de turmas em todo território brasileiro, AIEC mantém turmas também no Japão, Moçambique e Angola. O edital do vestibular com mais informações sobre o processo seletivo, incluindo orientações para os outros países, está disponível na página da instituição: www.aiec.br

As provas serão realizadas no dia 15 de julho, às 14h (horário local de onde será realizada a prova), em cerca de 50 polos de apoio presencial espalhados pelo país, e em Angola, Moçambique e Japão.

A relação dos candidatos aprovados estará disponível no site da AIEC a partir do dia 20 de julho. As aulas têm previsão de início em agosto. As atividades do curso são realizadas via web e uma vez por mês o aluno participa de encontros presenciais em um dos mais de 50 polos regionais da instituição.

O curso de Administração da AIEC foi o primeiro via Internet reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). O curso já formou cerca de 5 mil administradores, possui certificação ISO 9001 de qualidade internacional e recentemente recebeu pela terceira vez nota máxima no ranking da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância (ABE-EAD), no qual alunos de EAD de todo país avaliam a qualidade dos cursos oferecidos. A Faculdade AIEC integra o programa Universidade para Todos (ProUni), do governo federal.

Serviço: Vestibular Tradicional da Faculdade AIEC – 2º Semestre de 2012

Final das inscrições: 13 de julho de 2012

Prova: 15 de julho de 2012

Horário: início às 14h (horário local de onde será realizada a prova)

Inscrição: exclusivamente pelo site www.aiec.br

Taxa de inscrição: Não há custo para o candidato.