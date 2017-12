Vestibular de Pedagogia da Univesp será domingo

Os estudantes da primeira turma de graduação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) serão definidos nesse domingo, dia 6 de dezembro, no vestibular para Pedagogia. Em todo o Estado, 7.986 pessoas se inscreveram para 1.350 vagas, com uma média de 5,9 candidatos por vaga.

A prova foi desenvolvida pela Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp). Haverá uma prova de conhecimentos gerais e uma redação. Os selecionados estudarão nos polos de atividades presenciais distribuídos em 21 cidades do Estado de São Paulo.

Os candidatos devem se apresentar às 13 horas nos locais de prova. O exame tem início às 14 horas.

Gabarito e abstenções

O gabarito ficará disponível no site www.vunesp.com.br após as 18 horas de domingo. A lista dos aprovados será divulgada em 19/1.