Vestibular de inverno do Insper acontece neste fim de semana

O vestibular de meio de ano do Insper acontecerá no próximo domingo, 10. Pela manhã, os candidatos deverão responder a 30 questões objetivas de português e fazer duas redações. À tarde, serão 35 perguntas de análise quantitativa e lógica. No total, são oferecidas 150 vagas em Administração e 75 em Economia.

A primeira chamada será divulgada, no dia 26 de junho, no próprio site da instituição: www.insper.edu.br/vestibular. As datas e prazos para matrículas podem ser conferidos no Manual do candidato, também disponível no site.

* Dicas de professores e raio x das provas ajudam quem quer iniciar o ensino superior ainda em 2012.

* Veja perfil das provas de redação de seis vestibulares de inverno e prepare o punho.

* atualizado às 16h33, do dia 11 de junho