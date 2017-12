Vestibular de Administração da FGV domingo

Os tradicionais cursos de Administração de Empresas e Administração Pública da Fundação Getulio Vargas (FGV) terão seu vestibular este fim de semana. Pela manhã, das 8h30 até as 12h30, os vestibulandos responderão questões dissertativas de matemática e também vão fazer uma redação. À tarde, das 14h às 18h, as questões serão de múltipla escolha abrangendo as seguintes disciplinas: matemática, português, inglês, história, geografia e atualidades.

No total serão 60 questões.

Os candidatos deverão levar RG e o comprovante de pagamento, além de lápis, caneta esferográfica (azul ou preta) e borracha.

Bolsas, mochilas, sacolas, livros, cadernos, calculadoras, celulares e aparelhos eletrônicos de qualquer tipo não poderão ser utilizados durante as provas.

A FGV tem 150 vagas para a área empresarial e 50 para a pública.

O resultado será divulgado no dia 9 de janeiro no site da FGV.