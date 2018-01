Vestibular das Fatecs tem novos cursos de construção civil e aeronáutica

As Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo abrem na segunda-feira, 2 de maio, as inscrições para 60 cursos de graduação tecnológica, quatro deles novos: Construção de Edifícios e Controle de Obras, na Fatec Tatuapé, na capital, e Automação Aeronáutica e Estruturas Leves, na Fatec São José dos Campos. As inscrições vão até 8 de junho e as aulas começam no segundo semestre.

No total, serão oferecidas 10.860 vagas, distribuídas entre as 51 Fatecs. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas pela internet, no site www.vestibularfatec.com.br. A prova será aplicada dia 3 de julho.