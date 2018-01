Vestibular da Unicamp recebe pedido de isenção da taxa de inscrição

A Unicamp abre no dia 26 de abril o prazo para pedir isenção na taxa de inscrição do vestibular 2011. As inscrições devem ser realizadas até dia 28 de maio, pelo site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest): www.comvest.unicamp.br.

Para finalizar o processo de inscrição, o candidato deve enviar a documentação necessária (descrita no Edital) pelo correio para a Comvest até o dia 31 de maio.

As isenções da taxa são oferecidas em três modalidades: 1- para candidatos provenientes de família de baixa renda (máxima de R$550,00 por morador do domicílio); 2- funcionários da Unicamp/Funcamp; e 3- para aqueles que se candidatarem aos cursos de Licenciatura em período noturno (Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia).



Os pré-requisitos para todas as modalidades são: ter cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escolas da rede pública, ser residente e domiciliado no Estado de São Paulo e já ter concluído ou concluir em 2010 o ensino médio. A Comvest oferece 6.640 isenções na modalidade 1; 100 na modalidade 2 e um número ilimitado de isenções na modalidade 3.



A lista dos estudantes contemplados com a isenção será divulgada dia 18 de agosto. As inscrições para o Vestibular serão realizadas no período de 23 de agosto a 8 de outubro.