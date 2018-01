Vestibular da Unesp

Candidatos ao vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) devem se preparar para a maratona de provas que terá início amanhã. O exame, dividido em três dias, será feito pela última vez em fase única.

As provas ocorrem das 14 às 18 horas. Os estudantes inscritos devem se apresentar uma hora antes, com carteira de identidade original, foto 3×4, lápis, apontador, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. O resultado sai no dia 22 de julho.

Confira aqui reportagem completa.