‘Vestibular da Unesp foi mega fácil’, diz coordenadora de cursinho

A coordenadora geral do Cursinho da Poli, Alessandra Venturi, classificou como “mega fáceis” as provas aplicadas neste domingo, primeiro dia da 2ª fase do vestibular da Unesp. Os candidatos tiveram 4 horas e 30 minutos para fazer 12 questões de ciências humanas e 12 de ciências da natureza e matemática.

“A Unesp não exigiu muito e trouxe questões que não apresentaram grandes novidades”, disse Alessandra. Segundo ela, as provas poderiam ter exigido mais conteúdo. “Não critico a quantidade de questões, mas a profundidade do conhecimento cobrado.”

A coordenadora afirmou que questões de biologia e de química eram “desnecessárias para uma 2ª fase”. “Biologia deu muita liberdade ao aluno, o que pode tornar as questões difíceis de responder. E química exigiu alguns cálculos que poderiam ser menores, com conteúdos mais bem trabalhados.”