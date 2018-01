Vestibular do meio do ano da Unesp começa às 14 horas

A prova da primeira fase do vestibular do meio do ano da Universidade Estadual Paulista (Unesp) será aplicada às 14 horas deste domingo em 11 municípios de São Paulo. Os 9.029 candidatos disputam 550 vagas em dez cursos.

O exame, com 90 questões, deverá ser respondido em até quatro horas e meia. A Fundação Vunesp, que organiza o processo seletivo, promete divulgar o gabarito e o caderno de questões às 18h30, em seu site.

O resultado da primeira etapa e a convocação para a segunda fase, marcada para 4 e 5 de julho, devem sair no dia 25 de junho.

Ainda neste domingo, o blog do Estadão.edu traz comentários sobre a prova feitos por professores de cursinhos pré-vestibulares.