Vestibular da PUC-SP teve mais de 21 mil inscritos

O vestibular da PUC-SP que acontece neste domingo teve mais de 21 mil inscritos disputando as 6.685 vagas, incluindo 1.750 vagas fora da própria universidade, como as 120 vagas na Faculdade [Estadual] de Medicina de Marília (Famema) e as 525 vagas na Faculdade Santa Marcelina.

Na PUC, os cursos mais concorridos são Medicina (no câmpus Sorocaba), Relações Internacionais e Direito. Medicina tem 28,78 candidatos por vaga; em RI são 14; Direito tem 8,46; e Jornalismo, em quarto lugar, tem 7,86, sempre considerando os cursos matutinos.

O gabarito oficial será divulgado amanhã, segunda-feira.