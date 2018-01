O vestibular da PUC-Campinas começa nesta sexta-feira, 25, para os candidatos de Medicina, Direito e Arquitetura e Urbanismo. As provas específicas serão aplicadas entre 14h e 18h, no câmpus I da universidade.

Veja como são as provas específicas por carreira:

– Medicina (10 questões de língua portuguesa e 40 de biologia e química)

– Direito (10 questões de língua portuguesa e 40 de história e literatura brasileira)

– Arquitetura e Urbanismo (prova prática de habilidades em linguagem arquitetônica)

No sábado, 26, das 9h às 13h, será aplicada a prova geral, em que todos os candidatos aos 40 cursos de graduação (incluindo Medicina, Direito e também Arquitetura e Urbanismo) vão responder a 50 questões de múltipla escolha e redigirão uma redação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para fazer as provas, o estudante deverá ficar atento às normas do processo seletivo disponíveis no manual do candidato.

O candidato não poderá levar celulares, mesmo que desligados, aos locais de prova. Se o vestibulando for pego com o aparelho durante as provas ele será automaticamente desclassificado do processo seletivo.

Também está proibido o uso de livros, apostilas, pastas ou similares, réguas de cálculo, máquinas de calcular ou relógios com esse dispositivo, corretivos líquidos ou similares, bips, tablets, notebooks, mp3 ou assemelhados, chapéus, bonés ou similares.

O candidato está autorizado a:

– Usar régua simples; borracha, lápis, apontador

– Levar água, chocolate, bala, etc

– Tomar remédio, se necessário, e desde que leve o medicamento

– Ir ao banheiro acompanhado de um fiscal de apoio

Dicas

– Chegar ao local de prova com uma hora de antecedência

– Apresentar documento de identidade original (caso a foto do documento de identidade seja antigo, apresentar outro documento oficial com foto)

– Levar o comprovante de inscrição; ele poderá ser solicitado

– Levar caneta esferográfica preta para fazer a redação e preencher o formulário de resposta

A lista de aprovados no vestibular será divulgada em 7 de dezembro, no site da universidade. A matrícula dos convocados será realizada nos dias 13, 14 e 15 de dezembro.