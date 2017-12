Vestibular da ESAGS encerra inscrições amanhã

A Escola Superior de Administração e Gestão (ESAGS) encerra inscrições neste sábado para o vestibular 2012. A taxa é de R$ 45,00 e a prova está marcada para domingo, 4/12, nas unidades Santos (Av. Conselheiro Nébias, 159, em Santos/SP) e Santo André (Av. Industrial, 1.455, Bairro Jardim, Santos André/SP). As inscrições são feitas pela internet (www.vestibularesags.com.br) ou nas secretarias da instituição.

A faculdade oferece as graduações em Administração e Economia (esta, exclusiva na unidade Santo André), ambas em períodos diurno e noturno, e garante bolsa de estudos de até 50%, durante todo o curso, para os alunos que tiram 70 pontos ou mais no Vestibular ou no Enem. São oferecidas 300 vagas para o curso de Administração (100 para a Baixada e 200 para o ABC) e 100 para o curso de Economia em Santo André.