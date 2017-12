Unicamp isenta mais de 4 mil candidatos da taxa de inscrição no vestibular 2011

Mais de 4 mil candidatos estarão isentos de pagar a taxa de inscrição no vestibular 2011 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A organização do processo seletivo recebeu 5.824 pedidos e vai conceder o benefício a 4.777 estudantes que preencheram os requisitos básicos dispostos em edital.

A partir desta quarta-feira, 17, os candidatos beneficiados vão receber uma mensagem de e-mail contendo o código de isento necessário para que façam a inscrição no vestibular sem precisar pagar a taxa de R$ 120. As inscrições para o vestibular 2011 da Unicamp poderão ser feitas entre 23 de agosto e 8 de outubro neste site.

Do total de isenções concedidas, 81,6% foram para estudantes provenientes de famílias de baixa renda, que tenham cursado ensino fundamental e médio em escolas públicas. Dezenove funcionários da Unicamp e da Funcamp também receberam o benefício, assim como todos os candidatos aos cursos de licenciatura em período noturno (Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Pedagogia e Matemática) que tenham feito ensino fundamental e médio em escolas públicas (861 pessoas).

A isenção integra o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) da Unicamp, que prevê que estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública brasileira recebam 30 pontos a mais na nota final da segunda fase. Candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas também têm, além dos 30 pontos adicionais, mais dez pontos acrescidos à nota final. A participação no PAAIS é opcional e deve ser indicada no formulário de inscrição do vestibular.

Redução parcial

A partir das 8h do dia 24, a Comvest aceitará declarações de interesse de redução parcial da taxa de inscrição (50%). Os pedidos poderão ser feitos até as 18h do dia 27, exclusivamente neste site.

Podem solicitar a redução candidatos que cumulativamente preencham os seguintes requisitos: sejam estudantes regularmente matriculados em uma das séries do ensino fundamental ou médio ou curso pré-vestibular ou curso superior (graduação e pós-graduação); e estejam desempregados ou recebam menos de dois salários mínimos por mês.

Os estudantes que preencherem o formulário de solicitação na página da Comvest deverão entregar a documentação que comprove sua situação, pessoalmente, no ginásio multidisciplinar da Unicamp, no dia 31 de agosto, das 9h às 20h.

A lista de documentos necessários estará disponível no edital do vestibular 2011 da Unicamp (veja aqui). A Comvest divulgará a lista de beneficiados com a redução de 50% da taxa de inscrição no dia 3 de setembro.