Vestibular 2010/2 da Unesp registra 7,7% de abstenção

A Fundação Vunesp registrou uma taxa de abstenção de 7,7% na primeira fase do vestibular do meio do ano da Unesp: 695 candidatos não compareceram à prova neste domingo, de um total de 9.029 inscritos.

O maior índice de abstenção foi registrado em Ourinhos, onde 20,4% dos vestibulandos faltaram. A menor taxa, em Registro: apenas 4 dos 98 inscritos não compareceram – 4,1%.

A prova está sendo aplicada simultaneamente em 11 municípios paulistas. Na capital, 1.820 estudantes se inscreveram, mas 125 não foram.

Este é o primeiro vestibular de meio de ano em que a Unesp usa um novo formato de prova, adotado na seleção do fim do ano passado. O exame passou a ter duas fases.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até o vestibular de inverno 2009, a fase era única, com três dias seguidos de prova.