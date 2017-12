Nossa blogueira Natália de Castro, no 2º ano do cursinho Etapa, quer uma vaga para Medicina. Ela preferiu não checar as correções de cursinhos da prova da Unifesp nem conferir quantos pontos pode ter acertado. “Prefiro assim….Porque fácil, fácil a prova não estava”, contou ao Estadão.edu.

E você, também é assim? Acha que dá sorte não corrigir?