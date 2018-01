Vestibulanda determinada em Santos

Aprovada e matriculada em duas faculdades particulares, a vestibulanda Rhayssa Balog, de 18 anos, concorre a uma vaga de Medicina na Universidade de São Paulo.

“E ainda vou prestar mais uma particular aqui em Santos, mas quero mesmo é estudar na Escola Paulista ou na Santa Casa”, revela a estudante, que terminou o ensino médio em 2009 e fez cursinho pré-vestibular no ano passado.

Segundo ela, o segundo dia do exame da segunda fase da Fuvest foi mais fácil que o primeiro. “O problema foi o tempo. Na prova de física só consegui passar a resposta à caneta e as contas deixei a lápis”, disse ela, que está otimista com seu desempenho nesta terça-feira, quando realiza prova de Química, Física e Biologia.