Veris realiza vestibular no dia 31 de julho

A Veris Faculdades realiza no próximo dia 31 de julho, às 14h, seu último processo seletivo com entrada para o segundo semestre de 2010. Os interessados podem se inscrever até um dia antes da prova por aqui. A taxa de inscrição é no valor de R$40.

Para este semestre, a instituição oferece vagas para 11 cursos de graduação, sendo quatro na área da Tecnologia da Informação (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Banco de Dados e Sistemas de Internet), quatro de Gestão (Marketing, Gestão Financeira, Logística e Recursos Humanos) e três cursos de bacharelado (Administração, Ciência da Computação e Engenharia da Computação).

Desde o último vestibular, a Veris também passou a aceitar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como substituição da prova tradicional. Para isso, basta optar no ato da inscrição pelo processo seletivo através do Enem. Só serão aceitas médias superiores a 45 pontos (média = nota de redação + nota de prova objetiva / 2). Essa opção ainda isenta o candidato da taxa de inscrição.

Mais nformações: 0800 723 1818