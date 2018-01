Veris Faculdades realiza último vestibular no sábado

A Veris Faculdades – instituição que unifica as marcas IBTA, Metrocamp, Uirapuru e Imapes, parte do Grupo Ibmec Educacional – realiza neste sábado, 18, seu último processo seletivo do ano com ingresso para o primeiro semestre de 2011. A prova acontece a partir das 14h nos quatro câmpus da faculdade. Os interessados devem se inscrever até esta sexta-feira pelo site.

A prova inclui 40 questões de múltipla escolha e uma redação. Os candidatos deverão chegar com meia hora de antecedência, portando lápis, caneta e borracha, além de um documento de identidade com foto e boleto de inscrição pago. A taxa é de R$ 40,00.

Isenção

O candidato que optar pela substituição do processo seletivo tradicional pela nota do Enem estará isento da taxa de vestibular. Neste caso, é necessário fazer esta opção durante o preenchimento da ficha de inscrição. Entretanto, só serão aceitas médias acima de 45 pontos (nota de redação + nota de prova objetiva / 2) para os exames de 2007 e 2008 ou pontuação acima de 2000 pontos para o Enem de 2009.

A faculdade também promove visitas monitoradas com candidatos que ainda estejam em dúvida do curso ou queiram conhecer melhor a infraestrutura do campus. A visita também isenta o candidato da taxa de inscrição para o vestibular. Para isso, basta ligar gratuitamente para o telefone 0800-7231818 e agendar o melhor horário para conhecer a faculdade.

Mais informações pelo telefone 0800 723 1818 ou pelo site.