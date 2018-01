Veris Faculdades promove oficinas gratuitas de TI

Alunos do ensino médio de São Paulo e demais interessados podem se inscrever para participar de oficinas gratuitas de tecnologia da informação oferecidas pela Veris Faculdades. As atividades serão realizadas a partir da segunda quinzena de outubro, no câmpus da Avenida Paulista.

Ao todo, serão promovidas seis oficinas, com duração de três horas e meia cada. As atividades darão direito a certificado de participação, além de isenção na taxa do vestibular 2011 da faculdade.

Para se inscrever, basta ligar para o telefone 0800-7231818 e fornecer alguns dados pessoais. As vagas são limitadas e não há pré-requisito para participar.

Clique aqui para ver a programação