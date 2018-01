Vendedora de 52 anos vira treineira no exame no PR

CURITIBA – A vendedora Dina Januária da Cruz, de 52 anos, estava tão

apreensiva quanto algumas mães de estudantes que chegavam à Pontifícia

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), no Bairro Prado Velho, para o

Enem), na manhã de hoje. “Eu é que vou fazer o exame”, disse.

No ano passado, Dina tinha feito a inscrição, mas na hora não compareceu.

“Tive muito medo”, afirmou.

Desta vez, recebeu total apoio dos seis filhos, o mais novo com 18

anos, nenhum deles tendo passado pelo Enem ou feito faculdade, ela

decidiu arriscar. Dependendo do resultado, pretende inscrever-se para

um vestibular de Música no próximo ano. “Eu gosto muito.”

“Acho que até os 80 anos faço uma faculdade”, diz Dina, que começou a

estudar com cerca de 40 anos, está terminando o ensino médio na Escola

Euzébio da Mota, no Bairro Boqueirão.

A vendedora diz que tem aprendido com a convivência com pessoas mais jovens na escola.

“Eu pego mais experiência que eles”, disse. “Tudo o que a gente sabe eles também já

sabem.” Nascida no Ceará, a vendedora mora em Curitiba há cerca de 30 anos e já tem cinco netos.