Estão abertas até sexta-feira, 9, as inscrições para um concurso do Goethe-Institut Brasil que vai premiar o autor do melhor trabalho com um curso de alemão na Alemanha e em um dos 6 institutos no Brasil.

Para concorrer, é preciso enviar um vídeo ou uma sequência de imagens que representem a oportunidade da sua vida.

As inscrições devem ser feitas na página do instituto no Facebook – www.facebook.com/goethebr.