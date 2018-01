Veja prova comentada do vestibular de inverno da Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) fez nesse domingo, 17, a primeira fase de seu vestibular de inverno. A etapa iniciou registrou 10,2% de abstenção — 1.704 ausentes. No total, o exame teve 16.636 inscritos para disputar 360 vagas.

O resultado deve ser publicado em 29 de maio. A segunda fase será realizada nos dias 13 e 14 de junho. O primeiro contará com questões de ciências humanas, ciências da natureza e matemática; o segundo, linguagens e códigos e redação.

