Veja cinco museus internacionais que podem ser ‘visitados’ pela internet

A Secretaria Estadual de Educação divulgou, nesta quarta-feira, 18, uma lista de museus internacionais que podem ser visitados pela internet. O objetivo é que professores aproveitem a ferramenta para ampliar o repertório dos alunos, conciliando as disciplinas estudadas em sala de aula ao conteúdo.

Veja alguns museus que podem ser “visitados”:

Museu do Louvre

www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

O Louvre não leva à toa o título de “mais famoso e visitado do mundo”. Estão ali a Mona Lisa, a escultura do Vênus de Milo e uma infinidade de antiguidades egípcias (sarcófagos, múmias e papiros). O prédio que abriga o museu é um capítulo à parte. Vale ainda discutir em classe um tema bem polêmico para os franceses: a pirâmide futurista colocada ao centro da praça “apaga” a arquitetura clássica do entorno?

Museu de História Natural dos Estados Unidos

mnh.si.edu/vtp/1-desktop/

Se o assunto é ciência e a origem da vida no planeta Terra, o museu em Nova York é o melhor destino. Para começar, um imenso Tiranossauro Rex é quem dá boas-vindas aos visitantes. Estão reunidos ali mais de 30 milhões de fósseis, coleções de esqueletos de dinossauros, múmias e muitos outras relíquias históricas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Museu do Prado

museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte

Voltando à Europa, agora na Espanha, o Museu do Prado é bem convidativo àqueles que querem conhecer as principais obras dos séculos XVI, XVII e XVIII. Diego Velàzquez (autor de “As meninas”) e Francisco Goya (primeiro pintor da câmara do rei) são alguns dos artistas cujas obras estão expostas no prédio.

Capela Sistina

vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

Na residência oficial do Papa fica a melhor representação do movimento renascentista. Ao olhar para o teto, é possível ver os afrescos inspirados em cenas do Novo Testamento e produzidos por nomes como Michelangelo, Rafael, Bernini e Botticelli. Além de museu, o local é reservado ao conclave, processo que decide o futuro pontífice.

Museu do Palácio Nacional de Taiwan

npm.gov.tw

A lista termina no outro lado do mundo, em Taipei. Por ali, se encontra a maior coleção de arte chinesa (fora da China). São mais de 600 mil peças desde o neolítico até a Dinastia Qing. Mesmo pela tela do computador é possível apreciar os tecidos, as esculturas de bronze e artigos religiosos expostos.