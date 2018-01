Veja as questões do 2º dia da fase final da Fuvest

A Universidade de São Paulo divulgou a segunda prova da fase final da Fuvest, exame para ingresso na instituição. Veja

Documento aqui PDF

como foi a avaliação.

O exame desta segunda tinha 16 questões com as disciplinas do ensino médio. A maioria dos candidatos disse ter mais dificuldades nas questões de exatas. Segundo eles, o teste trouxe enunciados curtos e objetivos, além de vários itens interdisciplinares.

O exame dá acesso a 11.057 vagas na Universidade de São Paulo (USP) e 100 cadeiras no curso de Medicina da Santa Casa.

http://www.fuvest.br/vest2015/provas/fuv2015.2fase.dia2.pdf