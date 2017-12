Veduca lança cursos sobre desenvolvimento infantil

O portal Veduca, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, lançou cursos que debatem o desenvolvimento das crianças até 6 anos. Os materiais já disponibilizados no site foram o I Simpósio Internacional da Primeira Infância, o II Simpósio Internacional da Primeira Infância e a coletânea de palestras do Ted sobre o tema.

O objetivo dos cursos é divulgar o melhor conteúdo educativo sobre desenvolvimento infantil para família, profissionais, gestores públicos e qualquer pessoa interessada no assunto. Outra expectativa da parceria é destacar a importância da integração entre saúde, educação e assistência social.