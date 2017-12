Veduca lança curso online gratuito sobre ensino híbrido

O Veduca vai lançar na próxima segunda-feira, 2, um curso de extensão online gratuito sobre ensino híbrido, voltado para professores e gestores educacionais. O principal objetivo é discutir como usar recursos tecnológicos de forma eficiente em sala de aula. A primeira turma da formação, que dura três meses, já começa na primeira semana de março.

O cadastro de interessados é feito no próprio site do Veduca. O curso “Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação” é oferecido em parceria com a Fundação Lehmann, Instituto Península, Instituto Singularidades, com apoio do Clayton Christensen Institute.

A formação é voltada para profissionais e estudantes da área de educação, mas não há restrição de acesso. Para ganhar a certificação, no entanto, é importante que o aluno aplique as propostas estudadas com alguma turma da educação infantil ao ensino médio.

A inscrição gratuita dá direito a quizzes e 50 horas de vídeo-aulas. Já o acesso premium garante conteúdos exclusivos, material complementar, tutoria, participação em fórum com tutores e colegas do curso, avaliação das atividades práticas, além do certificado. O preço é R$ 477,90 à vista ou quatro parcelas de R$ 132,75.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os estudantes matriculados até 5 de março participam da primeira turma da extensão. Os inscritos a partir de 6 de março participam da segunda turma, com início em abril.