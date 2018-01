Vannuchi e Bicudo debatem direitos humanos em São Bernardo

O ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, e o jurista e presidente da Federação Interamericana de Direitos Humanos Hélio Bicudo participam nesta segunda-feira de debate na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, na grande São Paulo. O encontro marca o encerramento da exposição “Direito à Memória e a Verdade – A ditadura no Brasil: 1964 a 1985”, na Faculdade desde o início do mês.

Também participam do debate o presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, Ariel de Castro Alves, e o diretor da Faculdade de Direito, Marcelo Mauad.

O evento começa às 19 horas, no auditório da Faculdade de Direito.

Endereço: Rua Java, 425, Jardim do Mar – São Bernado do Campo/ SP. Mais informações: (11) 4123 0222.